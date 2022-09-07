За минувшие сутки в Донецкой области оккупанты убили трех гражданских, а утром обстреляли Славянск

За минувшие сутки российские войска убили троих мирных жителей Донбасса, еще двоих – ранили. Утром 7 сентября оккупанты обстреляли подъезд жилого дома. Под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
С 24 февраля военные рф убили 803 мирных жителя Донбасса, ранили еще 2023. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе: пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка.
Краматорск попал под обстрел на рассвете – россияне попали в медицинское учреждение, там загорелся пожар.
В Славянске около четырех утра россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку.
Наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе: пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка.
Краматорск попал под обстрел на рассвете – россияне попали в медицинское учреждение, там загорелся пожар.
В Славянске около четырех утра россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку.
В Константиновке под обстрел попал частный сектор – разрушили летнюю кухню.
Также ночь прошла неспокойно в нескольких общинах Бахмутского района. В Соледарской общине разрушены фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Роздоловке. Взрывы были слышны также в Одрадовке Светлодарской общины.
Кроме того, ночью россияне обстреляли Ивановку в Гродовской ТГ.
Также ночь прошла неспокойно в нескольких общинах Бахмутского района. В Соледарской общине разрушены фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Роздоловке. Взрывы были слышны также в Одрадовке Светлодарской общины.
Кроме того, ночью россияне обстреляли Ивановку в Гродовской ТГ.
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