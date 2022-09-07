За минувшие сутки в Донецкой области оккупанты убили трех гражданских, а утром обстреляли Славянск

10:30 07 сентября Киев, Украина

За минувшие сутки российские войска убили троих мирных жителей Донбасса, еще двоих – ранили. Утром 7 сентября оккупанты обстреляли подъезд жилого дома. Под завалами могут находиться люди.



Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"За 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке, Красногоровке и Прасковьевке. Еще 2 человека получили ранения”, – написал он.





Наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе: пострадали Краматорск,



Краматорск попал под обстрел на рассвете – россияне попали в медицинское учреждение, там загорелся пожар.



В Славянске около четырех утра россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. С 24 февраля военные рф убили 803 мирных жителя Донбасса, ранили еще 2023. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе: пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка.Краматорск попал под обстрел на рассвете – россияне попали в медицинское учреждение, там загорелся пожар.В Славянске около четырех утра россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку.

В Константиновке под обстрел попал частный сектор – разрушили летнюю кухню.



Также ночь прошла неспокойно в нескольких общинах Бахмутского района. В Соледарской общине разрушены фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Роздоловке. Взрывы были слышны также в Одрадовке Светлодарской общины.



Кроме того, ночью россияне обстреляли Ивановку в Гродовской ТГ.