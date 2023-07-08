За минувшие сутки под российскими обстрелами ранены пятеро жителей Донбасса

10:24 08 июля Киев, Украина

Как сообщил сегодня глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, только за прошедшие сутки от обстрелов российских захватчиков были ранены пятеро жителей области.

"За 7 июля россияне ранили пятерых жителей Донбасса: двоих в Авдеевке, одного в Екатериновке, а также в Дальнем и Новомихайловке", - написал Кириленко в телеграмме в субботу утром.

С начала войны погибли 1596 мирных жителей Донецкой области, ранены 3809. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее россияне обстреляли город Торецк и село Новомихайловка в Донецкой области. Тогда в результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.