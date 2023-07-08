За минувшие сутки под российскими обстрелами ранены пятеро жителей Донбасса

Как сообщил сегодня глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, только за прошедшие сутки от обстрелов российских захватчиков были ранены пятеро жителей области.
С начала войны погибли 1596 мирных жителей Донецкой области, ранены 3809. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее россияне обстреляли город Торецк и село Новомихайловка в Донецкой области. Тогда в результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
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