За минувшие сутки оккупанты рф разбомбили 30 населенных пунктов Донецка и Луганска

14:12 02 июня Киев, Украина

За 1 июня 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях попали под вражеские обстрелы.

Об этом сообщила группировка Объединенных сил в Facebook.



Отмечается, что обстрелам подверглись: Славянск, Соледар, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк, Святогорск, Татьяновка, Нью-Йорк, Сухая Балка, Очеретино, Яровая, Карповка, Райгородок, Орловка в Донецкой области и Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Приволье, Золотое, Горское, Камышеваха, Тошковка, Врубовка, Устиновка, Сиротино, Николаевка в Луганской области.

"Под вражескими обстрелами погибли по меньшей мере трое жителей Донбасса, еще 11 - ранены. В настоящее время отсутствует информация о пострадавших в Луганской области, данные постоянно уточняются", - отметили в ОС.

Из районов ведения боевых действий эвакуировали 2381 человека.

В результате российских обстрелов разрушены и повреждены 89 гражданских объектов, среди которых: 76 многоэтажных и частных домов, Центральная городская больница в Лисичанске, Центр безопасности граждан в Очеретино, складское помещение с метанолом и административный корпус предприятия АЗОТ в Северодонецке, мебельная фабрика Беллона в Бахмуте, предприятие ЦОФ Щербиновская в Торецке, ремонтно-эксплуатационный корпус Краматорского линейного производственного управления магистральных газопроводов, административное здание отделения полиции в Авдеевке.