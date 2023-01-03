За месяц увеличилось количество пожаров из-за нарушений правил использования генераторов и электроустановок

10:30 03 января Киев, Украина

Из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроустановок и теплогенерирующих приборов в Украине выросло количество пожаров.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в Медиацентре Украины.

По его словам, количество пожаров, вызванных только нарушением правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок, выросло на 18,7%.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок увеличило количество пожаров на 4,3%.
"Это и короткое замыкание, и использование удлинителей, и включение после включения света сразу многих мощных электроприборов, что приводит к пожарам", - объясняет Хорунжий.
Ситуацию с пожарами в ГСЧС называют напряженной, однако уверяют, что могут среагировать на эти вызовы.
"Более 7 тысяч человек дежурит сейчас в Украине и более 2000 единиц техники", – говорит пресс-офицер.