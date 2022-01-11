За изнасилование детей и распространение детского порно женщина из Днепра получила 9 лет тюрьмы

Индустриальный районный суд в Днепре отправил на девять лет в тюрьму местную жительницу, которая насиловала детей и распространяла детское порно.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В прошлом осужденная сама была жертвой насильника, но вступила с ним в сговор и систематически насиловала малолетних от четырех до восьми лет. Также она помогала обидчику снимать детское порно, чтобы распространять его в сети.
Участник этой группы, который в течение 17 лет насиловал, развращал детей и распространял видео с ними, уже получил 12 лет лишения свободы. Совершать преступления ему помогали пять человек, в том числе осужденная и еще одна женщина. Последняя заставляла создавать порно двоих своих детей.
Напомним, что в прошлом году Верховная Рада приняла закон, усиливший наказание за сексуальное насилие и сексуальную эксплуатацию ребенка. С того времени за приобретение или хранение детского порно можно получить до трех лет тюрьмы.
Как свидетельствует исследование ЮНИСЕФ, которое фонд проводил среди украинских детей 14–18 лет, 11% из них показывали свое обнаженное тело, а 10,4% позволяли коснуться его голых частей или ощупать себя. 7,8% опрошенных занимались сексом за определенную плату, а 3,2% соглашались сфотографироваться или сняться в фильме в обнаженном виде.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В прошлом осужденная сама была жертвой насильника, но вступила с ним в сговор и систематически насиловала малолетних от четырех до восьми лет. Также она помогала обидчику снимать детское порно, чтобы распространять его в сети.
Участник этой группы, который в течение 17 лет насиловал, развращал детей и распространял видео с ними, уже получил 12 лет лишения свободы. Совершать преступления ему помогали пять человек, в том числе осужденная и еще одна женщина. Последняя заставляла создавать порно двоих своих детей.
Напомним, что в прошлом году Верховная Рада приняла закон, усиливший наказание за сексуальное насилие и сексуальную эксплуатацию ребенка. С того времени за приобретение или хранение детского порно можно получить до трех лет тюрьмы.
Как свидетельствует исследование ЮНИСЕФ, которое фонд проводил среди украинских детей 14–18 лет, 11% из них показывали свое обнаженное тело, а 10,4% позволяли коснуться его голых частей или ощупать себя. 7,8% опрошенных занимались сексом за определенную плату, а 3,2% соглашались сфотографироваться или сняться в фильме в обнаженном виде.
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