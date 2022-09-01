За июль в Украине зафиксировали более 200 кибератак

За июль текущего года в Украине зарегистрировали 203 кибератаки. Представители Госспецсвязи отмечают, что увеличилось количество атак российских хакеров на органы государственного управления.
Об этом сообщает пресс- служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Об этом сообщает пресс- служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.
В Госспецсвязи добавили, что пока российская армия усугубляет нападения на гражданскую инфраструктуру и мирные города, российские хакеры поддерживают эти атаки в киберпространстве.
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