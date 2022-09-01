За июль в Украине зафиксировали более 200 кибератак

12:34 11 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Государственной службы специальной связи и защиты информации. За июль текущего года в Украине зарегистрировали 203 кибератаки. Представители Госспецсвязи отмечают, что увеличилось количество атак российских хакеров на органы государственного управления.Об этом сообщает пресс- служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.

“Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, в июле зарегистрировали 203 кибератаки. Выросло количество атак на представителей государственного управления и финансовые учреждения, от которых зависит жизнь граждан Украины» , – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи добавили, что пока российская армия усугубляет нападения на гражданскую инфраструктуру и мирные города, российские хакеры поддерживают эти атаки в киберпространстве.