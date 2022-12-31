За госизмену взятый в плен "ДНРовец" осужден на 15 лет с конфискацией имущества

09:25 31 декабря Киев, Украина

По материалам СБУ 15 лет за решеткой проведет вражеский диверсант, пытавшийся уничтожить опорные пункты ВСУ на Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ДНР", воевавшего против Украины. В начале полномасштабного вторжения он добровольно присоединился к оккупационным группировкам 1-го армейского корпуса Южного военного округа россии", - сообщают в СБУ.

Отмечается, что в рядах разведгруппы вражеских войск "ДНРовец" активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

"В июле этого года он получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских защитников. Но во время рейда вражеский ДРГ был своевременно разоблачен и ликвидирован, а сам боевик - взят в плен", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ суд признал его виновным в госизмене и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года вступил в созданную рф "1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригада народной милиции "ДНР". Там его назначили на "должность" стрелка, а затем перевели в разведывательную группу российских захватчиков", - сообщают в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что на 10 лет осужден личный агент Стрелкова-Гиркина.