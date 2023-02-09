За год к ответственности привлекли более 600 должностных лиц ВСУ и Минобороны

17:51 09 февраля Киев, Украина

В прошлом году После внутренних аудитов 621 должностного лица из Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны привлекли к ответственности.





По его словам, к материальной ответственности привлечено 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица.



Министр отметил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников По его словам, к материальной ответственности привлечено 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица.Министр отметил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.