За год к ответственности привлекли более 600 должностных лиц ВСУ и Минобороны

17:51 09 февраля Киев, Украина

В прошлом году После внутренних аудитов 621 должностного лица из Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны привлекли к ответственности.
 
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, к материальной ответственности привлечено 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица.

Министр отметил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.
"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной - нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность", - написал Резников в Facebook.
 
 
 
 