За год к ответственности привлекли более 600 должностных лиц ВСУ и Минобороны

В прошлом году После внутренних аудитов 621 должностного лица из Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны привлекли к ответственности.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, к материальной ответственности привлечено 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица.
Министр отметил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.
По его словам, к материальной ответственности привлечено 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица.
Министр отметил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.
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