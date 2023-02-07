За 2022 год погибли при исполнении служебных обязанностей 98 энергетиков

17:05 07 февраля Киев, Украина

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что С начала полномасштабного российского вторжения в Украину при исполнении служебных обязанностей погибли 98 энергетиков.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Энергетики делают все возможное, чтобы у украинцев была электроэнергия. В частности - рискуют жизнью. За 2022 год погибло во время исполнения служебных обязанностей 98 энергетиков, ранено - вдвое больше. Такая цена каждого киловата электроэнергии", - сказал Герус.

По подсчетам Геруса, за последние четыре месяца россия выпустила по энергетическим объектам Украины около 700 ракет и дронов-камикадзе Shahed-136. Впрочем, несмотря на повреждение 50% энергетической инфраструктуры кремль, в конце концов, так и не смог погрузить Украину в тьму.