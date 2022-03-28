За 27 дней россия и путин убили 5 тысяч мариупольцев

19:49 28 марта Киев, Украина

Почти месяц Мариуполь находится в осаде. За четыре недели рашисты убили более 5 тысяч мариупольцев, из них 210 детей. До сих пор в городе, заблокированном российскими убийцами, находится около 170 тысяч человек.

Об этом сообщает мэр города Вадим Бойченко.

Это только ориентировочные данные, ведь из-за жестоких боевых действий невозможно провести точный подсчет. Город разрушен на 90%. Без еды, воды, света, тепла и связи.



Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что действия России в Мариуполе могут квалифицироваться не как военные преступления, а как геноцид.