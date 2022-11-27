За 26 ноября россияне убили пятерых гражданских в Донецкой области

Россия продолжает убивать мирных граждан Украины. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Так, 26 ноября россияне убили пятерых гражданских в Донецкой области: троих людей в Редкодубе и по одному в Часовом Яру и Бахмуте.
Кроме того, еще четверо человек в области получили ранения.
Глава ОВА отмечает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
В целом, с начала полномасштабного вторжения рф в Донецкой области погибло 1 228 мирных граждан, еще 2 642 получили ранения.
Напомним, 26 ноября, российские войска нанесли авиаудар по Часову Яру. Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены недострой и склад.
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