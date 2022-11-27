За 26 ноября россияне убили пятерых гражданских в Донецкой области

09:32 27 ноября Киев, Украина

Россия продолжает убивать мирных граждан Украины. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, 26 ноября россияне убили пятерых гражданских в Донецкой области: троих людей в Редкодубе и по одному в Часовом Яру и Бахмуте.

Кроме того, еще четверо человек в области получили ранения.

Глава ОВА отмечает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В целом, с начала полномасштабного вторжения рф в Донецкой области погибло 1 228 мирных граждан, еще 2 642 получили ранения.

Напомним, 26 ноября, российские войска нанесли авиаудар по Часову Яру. Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены недострой и склад.