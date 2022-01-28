Юный "страж порядка": в Запорожье подросток выдавал себя за полицейского

07:59 11 Май Киев, Украина

Патрульные Запорожья получили жалобу на "сотрудника полиции", когда инспекторы прибыли на место, то были очень удивлены увидев 17-летнего подростка в форменной одежде полиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.



Рассказывается, что в Запорожье 17-летний Максим по зову сердца наводил порядок в городе, надев полицейскую форму. Известно об этом стало, когда в патрульную полицию поступило сообщение от горожанина о конфликте с неким полицейским, ним и оказался юноша.



Отмечается, что правоохранители изъяли форму у парня и провели беседу с его родителями. При этом парню сообщили, что ждут его в рядах Нацполиции, когда повзрослеет.