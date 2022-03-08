Генштаб ВСУ: оккупанты прибегают к мародерству, психологическим атакам на мирных жителей

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно занятых российскими оккупантами широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах. гражданской инфраструктуры.
Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.
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