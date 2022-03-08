Генштаб ВСУ: оккупанты прибегают к мародерству, психологическим атакам на мирных жителей

07:46 08 Март Киев, Украина

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно занятых российскими оккупантами широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах. гражданской инфраструктуры.

"На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением." - сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.



