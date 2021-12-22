Взяточничество в херсонском ВУЗе: диплом ценой 18 тысяч гривен

15:41 15 Апрель Киев, Украина

На Херсонщине завкафедрой одного из ВУЗов требовал от студента-полицейского 18 тысяч гривен в замен на диплом о заочном образовании.

"Преподаватель требовал взятку от работника полиции, который закончил обучение в университете и хотел получить диплом по заочной форме обучения. Руководитель кафедры получил 18 тысяч гривен за выдачу диплома о полученном высшем образовании в указанном университете. Деньги подозреваемый получил на банковскую карточку. Сейчас карта изъята, опечатана и приобщена к материалам уголовного производства в качестве вещественного доказательства", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.