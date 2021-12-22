Взяточничество в херсонском ВУЗе: диплом ценой 18 тысяч гривен

На Херсонщине завкафедрой одного из ВУЗов требовал от студента-полицейского 18 тысяч гривен в замен на диплом о заочном образовании.
Подозреваемого задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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