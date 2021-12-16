Взятка в размере 1 млн гривен: задержан советник Госагентства резерва Украины

Подделывал документы и получал неправомерные вознаграждения в особо крупном размере. Полиция задержала служащего из Госрезерва в момент получения взятки.

400;">Советник директора одного из киевских предприятий Государственного агентства резерва Украины погорел на взятке в 1 миллион гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Выяснилось, что за получение неправомерной выгоды он подделывал документы, позволяющие получить на хранение крупную партию зерна. После получения таких бумаг, предприниматель, который дал ему взятку, мог обратиться в Госрезерв и получить зерно в размере 1 300 тонн.

Отмечалось, что никаких дополнительных поступлений продукции на склады госпредприятия так и не поступило. Таким образом, злоумышленник намерен был дать возможность хранить на предприятии зерно на сумму 8 миллионов гривен.

Правоохранители задержали советника при попытке получения денег, а по факту инцидента завели производства по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах)

Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.