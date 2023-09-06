Взрывы в оккупированном Крыму: россияне остались без "Бастиона" и С-400 "Триумф"

15:34 23 августа Киев, Украина

Во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских военных комплекса: противокорабельный комплекс "Бастион" и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
 
"Он ("Бастион") является одним из носителей ракеты "Оникс", которыми россияне наносят удары по Украине",- написал Андрющенко.
 
По его словам, также были повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов.

Взрывы произошли возле села Оленевка на мысе Тарханкут. В ГУР подтвердили эти взрывы, добавив, что также был поражен ЗРК С-400 "Триумф" с установленными ракетами и личным составом.
 
"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это - болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму",- говорится в сообщении ГУР.