Взрывы в оккупированном Крыму: россияне остались без "Бастиона" и С-400 "Триумф"

15:34 23 августа Киев, Украина





Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских военных комплекса: противокорабельный комплекс "Бастион" и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф".Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Он ("Бастион") является одним из носителей ракеты "Оникс", которыми россияне наносят удары по Украине",- написал Андрющенко.

По его словам, также были повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов.



Взрывы произошли возле села Оленевка на мысе Тарханкут. В ГУР подтвердили эти взрывы, добавив, что также был поражен ЗРК С-400 "Триумф" с установленными ракетами и личным составом.