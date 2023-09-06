Взрывы в оккупированном Крыму: россияне остались без "Бастиона" и С-400 "Триумф"

Во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских военных комплекса: противокорабельный комплекс "Бастион" и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, также были повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов.
Взрывы произошли возле села Оленевка на мысе Тарханкут. В ГУР подтвердили эти взрывы, добавив, что также был поражен ЗРК С-400 "Триумф" с установленными ракетами и личным составом.
Взрывы произошли возле села Оленевка на мысе Тарханкут. В ГУР подтвердили эти взрывы, добавив, что также был поражен ЗРК С-400 "Триумф" с установленными ракетами и личным составом.
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