Взрывы в оккупированной Макеевке: уничтожен склад оккупантов

08:24 05 июля Киев, Украина

Вечером 4 июля, в районе оккупированной Макеевки в Донецкой области произошел мощный взрыв, вызвавший крупный пожар, что было зафиксировано и распространено в различных Telegram-каналах.



Свидетели сообщают о серии сильных взрывов, произошедших в оккупированном Донецке и его прилегающих районах.

Вооруженные силы Украины прокомментировали этот взрыв, отметив, что склад оккупантов был уничтожен в результате эффективной огневой операции и проводимых боевых действий.