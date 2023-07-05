Взрывы в оккупированной Макеевке: уничтожен склад оккупантов

08:24 05 июля Киев, Украина

Вечером 4 июля, в районе оккупированной Макеевки в Донецкой области произошел мощный взрыв, вызвавший крупный пожар, что было зафиксировано и распространено в различных Telegram-каналах.

Свидетели сообщают о серии сильных взрывов, произошедших в оккупированном Донецке и его прилегающих районах.
 
 
 
Вооруженные силы Украины прокомментировали этот взрыв, отметив, что склад оккупантов был уничтожен в результате эффективной огневой операции и проводимых боевых действий.
 
"Благодаря успешному огневому воздействию со стороны наших подразделений, склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке перестал существовать", - заявил Стратком Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.