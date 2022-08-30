Взрывы в Крыму привели к серьезной панике среди россиян на полуострове – КрымSOS

12:56 10 августа Киев, Украина

Взрывы в Крыму вызвали серьезную панику со стороны россиян, которые там отдыхали или проживают. Официально об эвакуации не было сообщено. Новофедоровку и Новомихайловку, близко расположенные к военному аэродрому, закрыли на въезд. Выехать оттуда можно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления Крым SOS Денис Савченко .



Савченко отметил, что после взрыва появились пробки на выездах из Новофедоровки, Новомихайловки и Сак. Также они были на участке трассы Евпатория – Симферополь.

"Я думаю, что панические настроения приведут к активному выезду. Проблем с выездом через Крымский мост не должно возникнуть”, – сказал он.

По его словам, введение на полуострове желтого уровня террористической угрозы будет использовано для того, чтобы преследовать нелояльное власти население, а это этнические украинцы и крымские татары.

“Последние несколько лет есть тенденция, что граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, лишали собственности на жилье. Последние события и тактика оккупационных властей могут привести к негативным последствиям, к преследованиям, к нарушениям прав человека против гражданского населения”, – добавил Савченко.

Представитель КрымSOS отметил, что в течение всего периода оккупации отслеживается очень серьезный спад интереса к туристической зоне Крыма.