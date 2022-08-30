Взрывы в Крыму привели к серьезной панике среди россиян на полуострове – КрымSOS

Взрывы в Крыму вызвали серьезную панику со стороны россиян, которые там отдыхали или проживают. Официально об эвакуации не было сообщено. Новофедоровку и Новомихайловку, близко расположенные к военному аэродрому, закрыли на въезд. Выехать оттуда можно.
Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления Крым SOS Денис Савченко .
Савченко отметил, что после взрыва появились пробки на выездах из Новофедоровки, Новомихайловки и Сак. Также они были на участке трассы Евпатория – Симферополь.
Савченко отметил, что после взрыва появились пробки на выездах из Новофедоровки, Новомихайловки и Сак. Также они были на участке трассы Евпатория – Симферополь.
По его словам, введение на полуострове желтого уровня террористической угрозы будет использовано для того, чтобы преследовать нелояльное власти население, а это этнические украинцы и крымские татары.
Представитель КрымSOS отметил, что в течение всего периода оккупации отслеживается очень серьезный спад интереса к туристической зоне Крыма.
Напомним, что накануне во временно оккупированном Крыму слышали взрывы в районе военного аэродрома в поселке городского типа Новофедоровка. Жители населенного пункта слышали взрывы и видели поднимавшийся с территории российской военной базы дым. Кремль не желает признавать возможность ударов ВСУ по Крыму.
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