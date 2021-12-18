Взрывное устройство обнаружено в центре Киева

В свете участившихся последнее время случаев терроризма, полиция Украины призывает граждан быть особо внимательными к неизвестным предметам, оставленным в людных местах. Они могут быть опасны.

Так, по сообщению полиции Киева, сегодня в центральной части города сотрудники национальной полиции выявили неизвестный предмет, который оказался взрывным приспособлением. В ходе операции устройство было обезврежено.

Сотрудники полиции выехали на улицу Большая Васильковская после поступившего сообщения об обнаружении подозрительного предмета. Специалисты-взрывотехники обезвредили этот предмет, никто не пострадал.

Уточняется, что на месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, они собирают материалы для открытия уголовного производства.

Ранее в Украине произошло три инцидента с захватом заложников. 21 июля гражданин Украины взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка. Он требовал, чтобы президент Владимир Зеленский посоветовал фильм. Захватчик был задержан в результате штурма.

23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники начальника местного уголовного розыска. Позже захватчик был застрелен во время преследования.

3 августа гражданин Узбекистана захватил отделение банка в центре Киева и угрожал его взорвать, спецназу удалось обезвредить террориста.