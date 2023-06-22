Взрыв возле Бердянска: возможное попадание в место скопления оккупантов

Ночью в районе временно оккупированного Бердянска, расположенного в Запорожской области, прогремел мощный взрыв, который стал заметен даже на расстоянии 50 километров в селе Урзуф, находящемся в Мариупольском районе.
Эту информацию распространил советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко, через свой канал в Telegram.
Согласно данным, взрыв раздался около 1:40 в районе Бердянска, а его звук был слышен на значительном расстоянии, вызывая тревогу среди местного населения.
Местные жители сообщили о возможном попадании в место скопления оккупационных сил на территории базы отдыха "Роза", расположенной в селе Азовское, Бердянского района.
После взрыва наблюдался пожар, который продолжался более часа.
Эту информацию распространил советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко, через свой канал в Telegram.
Согласно данным, взрыв раздался около 1:40 в районе Бердянска, а его звук был слышен на значительном расстоянии, вызывая тревогу среди местного населения.
Местные жители сообщили о возможном попадании в место скопления оккупационных сил на территории базы отдыха "Роза", расположенной в селе Азовское, Бердянского района.
После взрыва наблюдался пожар, который продолжался более часа.
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