Взрыв в жилом доме: в Апостолово достали мужчину из-под завалов

17:03 17 октября Киев, Украина

В городе Апостолово, расположенном в Днепропетровской области, произошел взрыв в одноэтажном жилом доме, в результате которого мужчина оказался под завалами.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Обстоятельства взрыва пока не установлены, однако спасатели ГСЧС оперативно приступили к разбору завалов и спасли пострадавшего мужчину 1970 года рождения. После спасения пострадавшего его передали медицинским работникам, и мужчина был доставлен в больницу для медицинской помощи.