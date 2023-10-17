Взрыв в жилом доме: в Апостолово достали мужчину из-под завалов

В городе Апостолово, расположенном в Днепропетровской области, произошел взрыв в одноэтажном жилом доме, в результате которого мужчина оказался под завалами.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Обстоятельства взрыва пока не установлены, однако спасатели ГСЧС оперативно приступили к разбору завалов и спасли пострадавшего мужчину 1970 года рождения. После спасения пострадавшего его передали медицинским работникам, и мужчина был доставлен в больницу для медицинской помощи.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Обстоятельства взрыва пока не установлены, однако спасатели ГСЧС оперативно приступили к разбору завалов и спасли пострадавшего мужчину 1970 года рождения. После спасения пострадавшего его передали медицинским работникам, и мужчина был доставлен в больницу для медицинской помощи.
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