Взрыв в торговом центре: подробности материалов дела

22:40 20 Июль Киев, Украина

По информации полиции, взрыв в торговом центре "Дарынок" был заранее спланирован. Взорвалось подготовленное взрывное устройство.

В ТЦ "Дарынок" в помещении кафе Burger Sushi Point 20 июля после обеда, произошел взрыв, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция после проведения оперативных работ на месте происшествия выяснил, что же стало причиной ЧП.

Как было установлено, под столиком в кафе взорвалась спрятанная в сумку салютная установка, которую неизвестный оставил в заведении. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что на время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы "копы" эвакуировали персонал кафе и посетителей других заведений, которые прилегают к месту происшествия.

Очевидцы рассказывали, что часть торгового центра на улице Беломорской недалеко от станции метро "Лесная" была перекрыта. На месте работали взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка", - говорится в сообщении полиции.

Собранные сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следователи Деснянского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.