Взрыв в Севастополе: подорвался российский корабль противоминного действия

10:14 27 октября Киев, Украина

В оккупированном Севастополе, Крым, вероятно, подорвался корабль противоминного действия "Владимир Козицкий".

Об этом сегодня сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".

Согласно данным ресурса, вчера в Севастополе был слышен "глухой взрыв с вибрацией". По словам свидетелей, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где он проводил маневры в течение последних нескольких дней. Также сообщается, что из машинного отделения корабля поднимался дым.

Чтобы предотвратить дальнейший инцидент, к кораблю подошел буксир, который отбуксировал его в направлении Стрелецкой бухты.