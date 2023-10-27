Взрыв в Севастополе: подорвался российский корабль противоминного действия

В оккупированном Севастополе, Крым, вероятно, подорвался корабль противоминного действия "Владимир Козицкий".
Об этом сегодня сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".
Согласно данным ресурса, вчера в Севастополе был слышен "глухой взрыв с вибрацией". По словам свидетелей, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где он проводил маневры в течение последних нескольких дней. Также сообщается, что из машинного отделения корабля поднимался дым.
Чтобы предотвратить дальнейший инцидент, к кораблю подошел буксир, который отбуксировал его в направлении Стрелецкой бухты.
Об этом сегодня сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".
Согласно данным ресурса, вчера в Севастополе был слышен "глухой взрыв с вибрацией". По словам свидетелей, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где он проводил маневры в течение последних нескольких дней. Также сообщается, что из машинного отделения корабля поднимался дым.
Чтобы предотвратить дальнейший инцидент, к кораблю подошел буксир, который отбуксировал его в направлении Стрелецкой бухты.
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