Взрыв в Мелитополе повредил важную дорогу для оккупантов - Федоров

17:06 14 июня Киев, Украина





Согласно высказыванию мэра, российские военные превратили Мелитополь в основной транспортный узел для перемещения войск и военной техники по Запорожской линии фронта, благодаря наличию обширной сети железнодорожных путей и ключевой станции. Мэр города Мелитополь , Иван Федоров, заявил о том, что произошедший вчера взрыв нанес повреждения участку железнодорожного пути, по которому российские военные и техника транспортируются, а также перевозится награбленное ими.Согласно высказыванию мэра, российские военные превратили Мелитополь в основной транспортный узел для перемещения войск и военной техники по Запорожской линии фронта, благодаря наличию обширной сети железнодорожных путей и ключевой станции.

При этом, при возвращении через город, оккупанты используют данный маршрут для перевозки добычи из населенных пунктов вплоть до Крыма или Новоазовска, а затем дальше в российскую федерацию.

"Однако у вражеской логистики часто возникают непредвиденные ситуации. По полученной информации, участок железнодорожного пути пострадал от взрыва, произошедшего в Мелитополе", - подчеркнул Федоров.

По его словам, в момент происшествия по указанному маршруту передвигался вражеский поезд, перевозивший похищенную российскими военными железную руду.

"В результате происшествия: было снято с рельсов 5 вагонов, которые оказались вынуждены "отдохнуть", а также повреждено около 50 метров пути, что привело к блокировке логистического маршрута противника", - сообщил мэр.

Он также добавил, что оккупанты привычно используют военных для поиска диверсантов.