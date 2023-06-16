Взрыв в Мелитополе повредил важную дорогу для оккупантов - Федоров

Мэр города Мелитополь, Иван Федоров, заявил о том, что произошедший вчера взрыв нанес повреждения участку железнодорожного пути, по которому российские военные и техника транспортируются, а также перевозится награбленное ими.
Согласно высказыванию мэра, российские военные превратили Мелитополь в основной транспортный узел для перемещения войск и военной техники по Запорожской линии фронта, благодаря наличию обширной сети железнодорожных путей и ключевой станции.
Согласно высказыванию мэра, российские военные превратили Мелитополь в основной транспортный узел для перемещения войск и военной техники по Запорожской линии фронта, благодаря наличию обширной сети железнодорожных путей и ключевой станции.
При этом, при возвращении через город, оккупанты используют данный маршрут для перевозки добычи из населенных пунктов вплоть до Крыма или Новоазовска, а затем дальше в российскую федерацию.
По его словам, в момент происшествия по указанному маршруту передвигался вражеский поезд, перевозивший похищенную российскими военными железную руду.
Он также добавил, что оккупанты привычно используют военных для поиска диверсантов.
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