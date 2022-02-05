Взрыв в кафе на Андреевском спуске

19:58 17 Сентябрь Киев, Украина

Двое человек пострадали в результате взрыва ресторан е "Канапа", который находится в центре Киева на Андреевском спуске.

По предварительным данным, в заведении общепита взорвались некие баллоны.

"Бригада выехала на место в 16:02. Есть сообщение о двоих пострадавших в результате взрыва", - сообщили в ГСЧС по факту произошедшего.

Владелец заведения Дмитрий Борисов рассказал подробности произошедшего.

"Мы подтверждаем, что сегодня в ресторане "Канапа" произошло ЧП. На кухне произошел взрыв и небольшой пожар, который сразу же погасили." - сказал Борисов

Увы, двое наших поваров получили ожоги. Лечение и восстановление компания полностью берет на себя.



Гости не пострадали. Их сразу же эвакуировали из залов. Сейчас ресторан закрыт. Мы ждем результатов экспертизы касательно того, что послужило причиной взрыва. Это точно не газ, на кухне нет газового оборудования.



Пока ресторан закрыт, мы делаем все, чтобы выяснить ситуацию. Ресторан возобновит работу только после проведения всех проверок, когда мы будем на 100% уверены в безопасности гостей и команды.