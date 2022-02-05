Взрыв в кафе на Андреевском спуске

Двое человек пострадали в результате взрыва в ресторане "Канапа", который находится в центре Киева на Андреевском спуске.
По предварительным данным, в заведении общепита взорвались некие баллоны.
Владелец заведения Дмитрий Борисов рассказал подробности произошедшего.
Увы, двое наших поваров получили ожоги. Лечение и восстановление компания полностью берет на себя.
Гости не пострадали. Их сразу же эвакуировали из залов. Сейчас ресторан закрыт. Мы ждем результатов экспертизы касательно того, что послужило причиной взрыва. Это точно не газ, на кухне нет газового оборудования.
Пока ресторан закрыт, мы делаем все, чтобы выяснить ситуацию. Ресторан возобновит работу только после проведения всех проверок, когда мы будем на 100% уверены в безопасности гостей и команды.
Гости не пострадали. Их сразу же эвакуировали из залов. Сейчас ресторан закрыт. Мы ждем результатов экспертизы касательно того, что послужило причиной взрыва. Это точно не газ, на кухне нет газового оборудования.
Пока ресторан закрыт, мы делаем все, чтобы выяснить ситуацию. Ресторан возобновит работу только после проведения всех проверок, когда мы будем на 100% уверены в безопасности гостей и команды.
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