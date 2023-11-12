Взрыв в Харькове. Взорвалась заправочная колонка на АЗС - Telegram-каналы

Практически постоянные многочасовые воздушные тревоги держат в напряжении всех украинцев, а особенно тех, кто уже попадал под обстрел. Сегодня, 12 ноября, утром в Харькове прогремел взрыв, в небо поднялись черные клубы дыма. Впоследствии в соцсетях начали появляться видео задымления и стало известно, что причиной тому стал не "прилет", а взрыв на заправке. Об этом сообщил местный Telegram-канал Харьков 1654.
Звук взрыва прозвучал в городе около 8:50. Впоследствии начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что взрыв в Харькове произошел не из-за "прилета".
Позже в Telegram-каналах сообщили, что это был взрыв заправочной колонки.
Ранее, ночью 2 ноября, у Харьковского исторического музея неизвестные повредили древние фигуры половецких баб. Директор музея Ольга Сошникова сообщила, что работники заведения вызвали полицию, обнаружив повреждения, и правоохранители открыли уголовное производство.
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