Взрыв в Харькове. Взорвалась заправочная колонка на АЗС - Telegram-каналы

12:09 12 ноября Киев, Украина

Практически постоянные многочасовые воздушные тревоги держат в напряжении всех украинцев, а особенно тех, кто уже попадал под обстрел. Сегодня, 12 ноября, утром в Харькове прогремел взрыв, в небо поднялись черные клубы дыма. Впоследствии в соцсетях начали появляться видео задымления и стало известно, что причиной тому стал не "прилет", а взрыв на заправке. Об этом сообщил местный Telegram-канал Харьков 1654.

Звук взрыва прозвучал в городе около 8:50. Впоследствии начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что взрыв в Харькове произошел не из-за "прилета".

"Все чисто. По уточненной информации, взрыв произошел не из-за вражеской атаки. Причины выясняются специалистами", - написал он в своем Telegram.

Позже в Telegram-каналах сообщили, что это был взрыв заправочной колонки.

"Пострадал заправщик, с многочисленными ожогами его забрала карета скорой. Пожар потушен, Полтавский путь в том месте временно перекрыт", - говорится в сообщении.

Ранее, ночью 2 ноября, у Харьковского исторического музея неизвестные повредили древние фигуры половецких баб. Директор музея Ольга Сошникова сообщила, что работники заведения вызвали полицию, обнаружив повреждения, и правоохранители открыли уголовное производство.