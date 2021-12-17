Взрыв в городском порту Бейрута. Видео

19:30 04 Август Киев, Украина

В городском порту Бейрута , столицы Ливана, прогремел взрыв , ударная волна выбила стекла в нескольких километрах от эпицентра. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

Взрыв произошел примерно в 17:15 по местному времени. Точная причина взрыва пока не установлена, по предварительным данным, пострадали десятки человек. Министр здравоохранения Ливана заявил, что взорвался корабль с пиротехникой.

В Сети уже успели назвать этот взрыв "самым мощным салютом, который видел мир".

Стоит отметить, что местный телеканал "Аль-Хадас" не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. А телеканал "Аль-Маядин" подтвердил, что взрыв произошел на складе пиротехники.

Момент взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы. К месту происшествия стягиваются экстренные службы.