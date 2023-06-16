Взрыв в Белгороде: беспилотник упал на проезжую часть, есть пострадавшие

В Белгороде произошел взрыв, вызванный падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на проезжую часть.
Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, подтвердил информацию о случившемся и сообщил о двух пострадавших.
Взрыв повлек за собой также повреждение соседних зданий.
Российские паблики активно обсуждают происшествие и уточняют места падения двух БПЛА: один упал в районе Харьковской горы на улице Щорса, а второй - в районе улицы Кутузова.
Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, подтвердил информацию о случившемся и сообщил о двух пострадавших.
Взрыв повлек за собой также повреждение соседних зданий.
Российские паблики активно обсуждают происшествие и уточняют места падения двух БПЛА: один упал в районе Харьковской горы на улице Щорса, а второй - в районе улицы Кутузова.
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