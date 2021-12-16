Взрыв у входа в метро: пострадавший прохожий в тяжелом состоянии

Как сообщил вчера вечером на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, случайный прохожий, пострадавший от взрыва у станции метро Шулявская, сейчас находится в одной из столичных больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отмечается, что 22-летний студент получил множественные осколочные травмы ног. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №17.

Кличко указал, что при взрыве были повреждены окна станции метрополитена, однако она работает в обычном режиме и открыта для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле входа в станцию метро Шулявская произошел взрыв неизвестного предмета в мусорной урне. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.