Взрыв на транзитном газопроводе Болгария-Греция

В результате взрыва на магистральном газопроводе были прекращены поставки газа в Грецию, по предварительным данным, взрыв мог произойти из-за износа труб. В аварии никто не пострадал, поставки должны восстановить в течение суток.
Об этом сообщает болгарское издание БГНЕС.
Информация была подтверждена министерством энергетики, которое объявило, что из-за аварии поставки газа в Грецию были приостановлены.
Газовая компания "Булгаргаз" сообщила, что взрыв произошел около 07:56 утра на магистральном газопроводе в направлении Греции. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров до подъемного крана Кулата. Секция изолирована, проводятся ремонтные работы.
Премьер-министр страны прокомментировал инцидент и отметил, что причиной аварии могли стать старые трубы. К концу дня обещают возобновить поставки газа в Грецию.
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