Взрыв кислородного аппарата в больнице Турции: есть жертвы

10:31 19 декабря Киев, Украина

Мы все боимся утечки газа, так как это грозит взрывом. Но кислород, который так необходим для спасения жизни больного, несет еще большую взрывоопасность. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, трагический случай в одной из больниц связан с взрывоопасностью кислорода.

По меньшей мере, восемь человек погибли при взрыве в медицинском учреждении в городе Газиантеп на юге Турции. В больнице взорвался кислородный аппарат. Сообщается, что взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не уточняются.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание. Восемь пациентов клиники погибли на месте, еще, по меньшей мере, 14 человек перевели в другие медицинские учреждения.

В настоящее время власти города и правоохранительные органы расследуют инцидент и выясняют все причины взрыва.

Напомним, что полиция расследует смерть двух пациентов на ИВЛ. В больнице в Жовкве полтора часа не было электричества. В учреждении имеются два электрогенератора, но их во время отключения не задействовали.

Позже стало известно, что в смерти пациентов на ИВЛ комиссия подозревает администрацию больницы. На данный момент директор Жовковской ЦРБ и председатель районного совета находятся на больничном.