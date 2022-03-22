Взрыв газовой станции под Харьковом: есть погибшие

16:11 28 октября Киев, Украина

В Харьковской области произошел мощный взрыв на территории газораспределительной подстанции, погибли два человека, их тела по-прежнему находятся под завалами, девять пострадали.

Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Чрезвычайная ситуация местного уровня в Харьковской области. Сегодня в 11:35 в поселке Березовское Дергачевского района на газораспределительном пункте произошел взрыв с последующим горением и частичным разрушением, в результате чего погибли, к сожалению, два человека. Тела сейчас под завалами. Также 9 человек пострадали. Этих людей госпитализировали в больницу. В 13:30 пожар был ликвидирован, от ГСЧС сейчас там работает специальная бригада, 30 человек и 7 единиц техники. На месте полиция, на месте спасатели. Угрозы больше нет", - сообщил Аваков.

Отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Министерство энергетики и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям контролировать ситуацию и докладывать по ликвидации последствий происшествия.

"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.