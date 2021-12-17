Взрыв двух гранат во время покушения в Одессе

Новости Одесса: Сегодня ночью в Одессе прогремело два взрыва. Это была попытка покушения на главу обособленного подразделения Международной антикоррупционной ассамблеи в Одесской области Анатолия Коломийца. Следует отметить, что это был далеко не первый случай нападения на общественных и политических деятелей в Украине. По данному происшествию ведется расследование.

"Двое неизвестных кинули две гранаты, предварительно РГД-5, в сторону антикоррупционера, когда он садился в авто. После того, как раздались взрывы, общественник открыл огонь по нападавшим, после чего они скрылись", - говорится в сообщении местного издания.

Уточняется, что инцидент произошел возле спортивного комплекса Краян, на месте инцидента также найдена граната Ф-1.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мужчина произвел два выстрела и начал угрожать гранатой в своем дворе, когда правоохранители проводили обыски в связи с выращиванием конопли.

Также сообщалось, что в селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области, мужчина взорвал гранату во время совместного отдыха с товарищами, в результате чего погибло три человека.