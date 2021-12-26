Взрыв бомбы в кафе в Республике Конго: погибли шестеро, в том числе и дети

14:16 26 Декабрь Киев, Украина

Очередной террористический взрыв прогремел вчера, 25 декабря, в городе Бени в Демократической Республике Конго. Взорвано было кафе, в котором собралось много людей для празднования Рождества. По данным агентства Reuters, жертвами взрыва стали шесть человек, включая злоумышленника.

Все произошло вечером, примерно в 19:00. После того, как одному мужчине охрана не разрешила войти в переполненный зал кафе, он взорвал бомбу, убив себя и других.

Среди погибших были двое детей. Не менее 14 человек были ранены, в том числе - двое местных чиновников.

Свидетели взрыва говорят, что были слышны выстрелы. Но полиция пояснила, что стреляли в воздух полицейские, чтобы отогнать бушующую толпу и пройти к месту преступления. От выстрелов никто не пострадал.