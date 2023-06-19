Взрыв автомобиля в Симферополе: пострадал "вице-премьер" Запорожской области

11:58 19 июня Киев, Украина

В оккупированном Симферополе произошел взрыв автомобиля, принадлежащего так называемому "вице-премьеру" оккупированной части Запорожской области, Владимиру Епифанову.

Эту информацию распространили российские телеграм-каналы.

По сообщениям ТГ-каналов, взрыв газового баллона произошел в четыре часа утра на Евпаторийском шоссе, где находился автомобиль Епифанова.

Сам Епифанов, а также его охранник и секретарь получили серьезные ожоги головы, туловища и рук, которые составляют около 30 процентов поверхности тела. Охранник также получил ожоги на левой ноге.

Все трое пострадавших были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.