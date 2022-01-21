Взрыв автоцистерны на предприятии Киева

13:47 09 Сентябрь Киев, Украина

Во время сварочных работ, на предприятии по продаже топлива, взорвалась автоцистерна. Погиб один человек, второй госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

"Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, который находится на улице Вискозной. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и Деснянского управления полиции", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, взрыв произошел на территории ООО Бас холдинг, которое занимается торговлей топливом.

"Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями", - сообщили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства взрыва.