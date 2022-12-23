Взрыв авто в Мелитополе: ранены сотрудники фсб рф

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв, взорвалась машина с российскими оккупантами.
По данным издания РИА-Мелитополь, взрыв произошел в районе магазина "Торты" у центрального входа в парк имени Горького.
По словам местных жителей, взорвался автомобиль Renault Duster.
Рашистские военкоры сообщили, что в авто находились два сотрудника фсб. Оба тяжело ранены, у одного оторвало конечность.
Также отмечается, что на авто такой же марки вчера (22 декабря) "на концерт Кобзона" в Каховке Херсонской области отправился коллаборант из Любимовки Андрей Штепа.
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