Взрыв авто в Мелитополе: ранены сотрудники фсб рф

12:24 23 декабря Киев, Украина

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв, взорвалась машина с российскими оккупантами. 
 
По данным издания РИА-Мелитополь, взрыв произошел в районе магазина "Торты" у центрального входа в парк имени Горького.
"На место взрыва с сиренами помчались пожарные, скорые, полиция. Место взрыва оцепили сотрудники оккупационной полиции", – пишет издание.
По словам местных жителей, взорвался автомобиль Renault Duster.
 
Рашистские военкоры сообщили, что в авто находились два сотрудника фсб. Оба тяжело ранены, у одного оторвало конечность. 
 
Также отмечается, что на авто такой же марки вчера (22 декабря) "на концерт Кобзона" в Каховке Херсонской области отправился коллаборант из Любимовки Андрей Штепа.