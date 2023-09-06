Взорван главный таможенник так называемой «ЛНР»

10:25 05 сентября Киев, Украина

На временно оккупированной части Луганской области взорвали очередного коллаборанта. Речь идет о главном таможеннике так называемой «ЛНР» Юрии Афанасьевском.

Источники в СБУ заявили, что очередной «хлопок» - дело рук сотрудников Службы безопасности Украины.

«Его взорвали в собственном доме. афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Этот «деятель», который является генерал-майором и агентом центрального аппарата фсб, известен тем, что стал «финансистом» главы т.н. лнр леонида пасечника», - рассказали источники в СБУ.

Источники сообщают, что он «отмывал» средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.