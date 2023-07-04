«Взламывали» банковские счета украинцев: в Киеве обезврежена хакерская группировка

17:19 04 июля Киев, Украина

Киберспециалисты СБУ обезвредили мощную хакерскую группировку в Киеве, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев. Задержаны 12 участников группировки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Задокументировано, что только в одном из эпизодов они украли более 10 млн. грн. с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.



По данным следствия, злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков. Искать потенциальных «жертв» помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева. Через них фигуранты получали персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке.



Затем киберпреступники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под «обновление услуги банкинга» от администрации финучреждения.



Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц.



Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства фигурантов скрытые нарколаборатории по выращиванию

оптовых партий каннабиса.

Готовую продукцию они реализовывали через собственные связи среди наркодилеров.



В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружено:

▪ компьютерную технику, банковские карты и симкарты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности;

▪️ оптовую партию каннабиса почти на 8 млн грн.



Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения.