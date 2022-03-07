В Запорожье задержан лжеминер, угрожавший взорвать ТЦ Украина

Запорожская милиция задержала мужчину, который угрожая взрывом торгового центра "Украина", требовал миллион долларов и вертолет.
Об этом сообщает полиция области в понедельник, 7 июня.
Также полиция установила личность злоумышленника и вела с ним переговоры - мужчина согласился на получение только 15 тысяч долларов. Проверку помещения завершили - взрывчатых предметов не обнаружили.
В результате злоумышленником оказался житель Запорожья 2000 года рождения. Его задержали в квартире, где он проживает. Он был пьян.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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