В Запорожье задержан лжеминер, угрожавший взорвать ТЦ Украина

17:21 07 Июнь Киев, Украина

Запорожская милиция задержала мужчину, который угрожая взрывом торгового центра "Украина", требовал миллион долларов и вертолет.

Об этом сообщает полиция области в понедельник, 7 июня.

"5 июня после 20.30 в отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции с мобильного телефона поступило сообщение от мужчины, что торговый центр "Украина", расположенный на центральном проспекте города, заминирован. За неосуществление взрыва гражданин требовал один миллион долларов США и вертолет. Сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области безотлагательно прибыли в торговое заведение, где провели эвакуацию около 400 граждан, а также проверку помещений и прилегающей территории", - сказано в сообщении.

Также полиция установила личность злоумышленника и вела с ним переговоры - мужчина согласился на получение только 15 тысяч долларов. Проверку помещения завершили - взрывчатых предметов не обнаружили.



В результате злоумышленником оказался житель Запорожья 2000 года рождения. Его задержали в квартире, где он проживает. Он был пьян.



Злоумышленнику сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.