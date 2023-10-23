Вывоз детей из ВОТ: оккупанты проводят принудительные медосмотры и отправляют в рф

07:53 23 октября Киев, Украина

На временно оккупированных землях Украины российские "власти" проводят принудительные медицинские осмотры украинских детей и затем отправляют их в россию с целью "оздоровления".



Эту информацию распространил Центр национального сопротивления (ЦНС) 22 октября.



По сообщению ЦНС, официально эти осмотры проводятся под предлогом "углубленной профилактической медицинской проверки" детей на временно оккупированных территориях юга и востока Украины. Отмечается, что на это рф выделила около 1,5 миллиарда рублей.



Тем не менее, результатом таких осмотров становится отправка детей на "оздоровление" в отдаленные районы россии, где, как утверждает ЦНС, детям промывают мозги, чтобы они давили на родителей, чтобы те также оставляли родную землю.



Сообщается также, что медицинские осмотры становятся "основанием для получения государственной медицинской страховки, доступной только при наличии российского паспорта у родителей или подростков в возрасте от 14 лет".