Вывезенная оккупантами с ЧАЭС радиоактивная колба нашлась в Буче

07:32 08 мая Киев, Украина

Дикая орда оккупантов, не имеющая ни малейшего понятия о радиации, «похазяйничала» на Чернобыльской АЭС и даже по привычке обворовала. Одна из украденных российскими войсками колб с радиоактивным веществом, вывезенным из ЧАЭС во время оккупации, нашлась в Буче. Об этом в субботу, 7 мая, Энергоатом сообщил в официальном Telegram-канале.

Рассказывается, что бучанин обнаружил странную находку в собственном доме после "гостевания" в нем российских оккупантов, и на всякий случай вызвал саперов.

Выяснилось, что радиационный фон колбы с ртутью значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов.

Оккупантами, находившимися на Чернобыльской АЭС и уничтожившими центральную аналитическую лабораторию по характеризации РАО, похищено и повреждено 133 источника ионизирующего излучения, суммарной активностью порядка 7 млн. беккерелей.

Известно также, что россияне также обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там хранились, среди прочего, радиоактивные предметы.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день широкомасштабного нападения РФ на Украину 24 февраля. Более трех недель ЧАЭС находилась под российской оккупацией.