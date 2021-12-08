Выстрелил в соседа: в Кривом Роге задержан подозреваемый

Новость Кривого Рога: 16 августа, криворожские патрульные получили сообщение о том, что в районе поселка Коломойцево мужчина выстрелил в местного жителя. Свидетели происшествия объяснили, что нетрезвый мужчина пришел к их соседу и затеял конфликт, в ходе которого схватился за ружье и выстрелил ему в ногу.

Об этом сообщила пресс-служба полка патрульной полиции в Кривом Роге.

В доме инспекторы нашли пострадавшего с огнестрельным ранением.

Медики оказывали мужчине помощь, а патрульные получили ориентировку на злоумышленника и отправились на поиски.

При обследовании территории на трассе Н-11 полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина и доставили его к месту происшествия. Доставленного опознали свидетели. Также инспекторы нашли в лесополосе предмет похожий на ружье.

Вероятный напавший признался, что оружие где-то выкопал и решил хранить ее у себя дома.

Для дальнейшего разбирательства по делу на место происшествия вызвали следователей Криворожского отдела полиции. Они установят все обстоятельства происшествия.