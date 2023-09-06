Высший антикоррупционный суд конфисковал заводы российского олигарха

15:40 23 августа Киев, Украина

Высший антикоррупционный суд поддержал иск, выдвинутый Министерством юстиции, и взыскал в пользу государства полные 100% корпоративных прав, принадлежащих производителю строительных материалов – компании "АЭРОК". Эта компания находится под конечным владением Группы ЛСР, которая связана с российским олигархом Андреем Молчановым.



Информацию о данном событии распространила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).



"АЭРОК" активно управляет двумя газобетонными заводами, расположенными в Киевской области, в населенных пунктах Обухов и Березань.



Прошлогоднее майское расследование ГБР выявило, что компания, специализирующаяся на производстве строительных материалов, подконтрольна российскому олигарху Андрею Молчанову. Этот предприниматель – бывший член Совета Федерации федерального собрания россии, также связанный с оккупационной властью и занятый в уплате налогов в российский бюджет.



Доходы, получаемые украинским ООО "АЭРОК", направлялись в форме дивидендов и роялти в "материнскую компанию" с территории россии.



Представители правоохранительных органов отметили, что указанная российская коммерческая структура служит крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Таким образом, через финансовые потоки от украинского общества осуществлялась финансовая поддержка налоговой базы и оборонно-промышленного комплекса страны, занимавшей агрессивную позицию в отношении Украины.



Вследствие вынесенного решения активы компании были подвергнуты аресту и переданы в управление Агентству по управлению активами (АРМА).