Выскочил на "встречку": три человека погибли в ДТП во Львовской области

12:02 03 декабря Киев, Украина

На автодороге "Львов-Луцк" недалеко от села Сабановка Радеховского района, произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 3 декабря, около шести часов утра на автодороге "Львов-Луцк", как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял житель Ровенской области в возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте события. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области, под процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.