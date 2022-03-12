Выращивал клубнику: в Киеве обрушилась часть балкона

18:43 11 июня Киев, Украина

Житель Дарницкого района столицы устроил на своем балконе огород - выращивал клубнику, в результате чего конструкция не выдержала и произошло обрушение.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации в пятницу, 11 июня.

"Спасатели КАРС Киевская служба спасения и Главного управления ГСЧС в городе Киеве оперативно провели демонтаж опасных самодельных пристроек и разрушенной крыши балкона в многоэтажном доме на улице Архитектора Вербицкого", – говорится в сообщении.

Для демонтажа спасатели привлекли специальную пожарно-спасательную технику и оборудование.

"К сожалению, мы еще раз стали свидетелями того, что чрезвычайные события и ситуации в нашем городе случаются из-за человеческого фактора. Кто-то проводит опасные ремонтные работы в своих домах или обустраивает на балконах опасные и ненадежные конструкции и пристройки. Обращаюсь к киевлянам с просьбой быть ответственными владельцами имущества", – сказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Отметим, что причиной обвала стали прикрепленные к балкону торсы, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей. В какой-то момент потолок не выдержал веса почти 1 тонны почвы. При этом никто из соседей и прохожих не пострадал.