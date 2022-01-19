Вымогал 250 тыс долларов: харьковские правоохранители задержали криминального авторитета

11:31 18 Январь Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов Харькова задержали криминального авторитета за вымогательство, сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина, угрожая одному из предпринимателей физической расправой, за «спокойное» ведение бизнеса  вынудил его "выплатить" 250 тысяч долларов вымышленного долга.
"54-летний злоумышленник был задержан оперативниками и силовиками КОРД в момент получения первой части денег. Теперь ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией", - говорится в сообщении.
Уголовный авторитет был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 4. ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрание меры пресечения.