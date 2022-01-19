Вымогал 250 тыс долларов: харьковские правоохранители задержали криминального авторитета

11:31 18 Январь Киев, Украина





Мужчина, угрожая одному из предпринимателей физической расправой, за «спокойное» ведение бизнеса вынудил его "выплатить" 250 тысяч долларов вымышленного долга. Сотрудники правоохранительных органов Харькова задержали криминального авторитета за вымогательство, сообщает пресс-служба полиции.Мужчина, угрожая одному из предпринимателей физической расправой, за «спокойное» ведение бизнеса вынудил его "выплатить" 250 тысяч долларов вымышленного долга.

"54-летний злоумышленник был задержан оперативниками и силовиками КОРД в момент получения первой части денег. Теперь ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией", - говорится в сообщении.

Уголовный авторитет был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 4. ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрание меры пресечения.