Выезжая в Крым, украинцы проходят фильтрацию около 10 часов – мэр Мелитополя

Украинцы, уезжая в Крым, вынуждены проходить фильтрацию, которая длится около 10 часов. Подобные проверки хотят сделать и на блокпосте в Васильевке - на границе временно оккупированных территорий и подконтрольных Украине.
Об этом во время брифинга заявил мэр Мелитополя Иван Федоров .
Об этом во время брифинга заявил мэр Мелитополя Иван Федоров .
Несмотря на то, что в самом Мелитополе нет фильтрационных лагерей, по словам Федорова, такой лагерь находится на въезде в Крым. Там люди могут сидеть в "клетке" по 8-10 часов. Их допрашивают и проверяют документы.
Также фильтрационный лагерь россияне пообещали построить и в Васильевке – это единственный пункт сообщения между временно оккупированной территорией и территорией, которая является подконтрольной Украине.
Также фильтрационный лагерь россияне пообещали построить и в Васильевке – это единственный пункт сообщения между временно оккупированной территорией и территорией, которая является подконтрольной Украине.
Кроме того, на сегодняшний день в российском плену находятся около 80 жителей Мелитополя.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии