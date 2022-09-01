Выезжая в Крым, украинцы проходят фильтрацию около 10 часов – мэр Мелитополя

17:39 25 августа Киев, Украина





Об этом во время брифинга заявил мэр Мелитополя Иван Федоров . Украинцы, уезжая в Крым, вынуждены проходить фильтрацию, которая длится около 10 часов. Подобные проверки хотят сделать и на блокпосте в Васильевке - на границе временно оккупированных территорий и подконтрольных Украине.Об этом во время брифинга заявил мэр Мелитополя Иван Федоров .

Несмотря на то, что в самом Мелитополе нет фильтрационных лагерей, по словам Федорова, такой лагерь находится на въезде в Крым. Там люди могут сидеть в "клетке" по 8-10 часов. Их допрашивают и проверяют документы.



Также фильтрационный лагерь россияне пообещали построить и в Васильевке – это единственный пункт сообщения между временно оккупированной территорией и территорией, которая является подконтрольной Украине.

"Это мост, который соединяет все четыре области – Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Это единственный путь для выезда", – подчеркнул мэр.

Кроме того, на сегодняшний день в российском плену находятся около 80 жителей Мелитополя.