Выезжая в Крым, украинцы проходят фильтрацию около 10 часов – мэр Мелитополя

17:39 25 августа Киев, Украина

Украинцы, уезжая в Крым, вынуждены проходить фильтрацию, которая длится около 10 часов. Подобные проверки хотят сделать и на блокпосте в Васильевке - на границе временно оккупированных территорий и подконтрольных Украине.

Об этом во время брифинга заявил мэр Мелитополя Иван Федоров .
 
Несмотря на то, что в самом Мелитополе нет фильтрационных лагерей, по словам Федорова, такой лагерь находится на въезде в Крым. Там люди могут сидеть в "клетке" по 8-10 часов. Их допрашивают и проверяют документы.

Также фильтрационный лагерь россияне пообещали построить и в Васильевке – это единственный пункт сообщения между временно оккупированной территорией и территорией, которая является подконтрольной Украине.
"Это мост, который соединяет все четыре области – Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Это единственный путь для выезда", – подчеркнул мэр.
Кроме того, на сегодняшний день в российском плену находятся около 80 жителей Мелитополя.
"Кто-то из них сегодня находится на трудовых исправительных работах - их заставляют рыть окопы, кто-то из них испытывает на себе пытки, находясь в следственных изоляторах, которых по меньшей мере три на территории города Мелитополя, а кто уже этапирован в Симферополь и москву", - добавил Федоров. 