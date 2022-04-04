Выдавали себя за работников банков и «полицейских»: в Харькове разоблачен мошеннический call-центр

10:27 07 июля Киев, Украина

Сотрудники киберполиции Харькова заблокировали деятельность мошеннического call-центра, "сотрудники" которого обманули граждан на миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Установлено, что трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов... На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения. Гражданам сообщали, что с их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции, или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера", - говорится в сообщении.

Мошенники уверяли жертв, что данная информация будет передана в полицию.



После этого потерпевшим звонил другой работник call-центра и представлялся полицейским. Он говорил, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код из SMS. Как только граждане называли код, злоумышленники похищали деньги с банковской карты.



По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет миллион гривен.



В сall-центре во время обыска было изъято более 40 компьютеров и 40 телефонов.



Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.



Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.



