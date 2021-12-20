Выбросили в цистерну: Полиция обнаружила мертвым пропавшего без вести 41-летнего жителя Тернопольской области (ФОТО)

Местный житель Тернопольской области считался без вести пропавшим, о его исчезновении сообщили родные. Мужчину обнаружили мёртвым на заброшенной территории фермы в селе Новая Пляшева Дубенского района Ровненской области. Полиция провела задержание подозреваемого 22-летнего преступника в совершенном им умышленном убийстве 41-летнего мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровненской области.

В среду, 23 ноября, было обнаружено мёртвое тело пропавшего мужчины в металлической водозаборной емкости, почти полностью зарытой в землю в Дубенском районе Ровненской области. Чтобы установить лица, причастных к преступлению, полиция Ровненской области совместно с представителями закона Тернопольской области провели следственно-оперативные работы.

Было установлено, что двое односельчан 20 и 22 лет из села Гаи Кременецкого района Тернопольской области 19 ноября навестили убитого в селе Турья Дубенского района Ровненской области. Все трое они уехали в неизвестном направлении отдыхать. После распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт. По возвращению домой 22-летний житель села Гаи нанес ножевые колотые ранения 41-летнему мужчине. После чего его вывезли в заброшенное место и выбросили тело в металлическую цистерну.

Мужчина скончался от большой потери крови от проникающих колото-резаных ранений груди.

Полиция в отношении 22-летнего жителя села Гаи Кременецкого района открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.